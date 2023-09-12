Путина спросили об участии в выборах президента России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что объявит свое решение об участии в выборах 2024 года после того, как парламент определит их дату. Трансляцию с заседания Восточного экономического форума (ВЭФ), в котором принял участие Путин, опубликовало ТАСС.

«В соответствии с законом парламент должен назначить дату в конце года, тогда и поговорим», - сказал президент.

Поправки к Конституции дали действующему президенту право выдвинуть свою кандидатуру в 2024-м. Путин отмечал, что благодаря такой возможности чиновники будут работать, а не заниматься вычислениями преемника.

«Если этого не будет, года через два, а я знаю это по собственному опыту, вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников. Работать надо, а не преемников искать», - говорил президент.