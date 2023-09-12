Президент РФ Владимир Путин 12 сентября принял участие в пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), прокомментировал ситуацию с курсом рубля, санкциями и рассказал о сходстве США и СССР. Трансляцию с заседания опубликовало ТАСС.

О рубле

Путин заявил, что не видит непреодолимых проблем с курсом рубля. Он назвал управляемыми факторы, которые влияют на курс национальной валюты, и поддержал решение Центробанка увеличить ключевую ставку.

Президент заявил, что власти не будут делать «резких движений» в решении вопросов с курсом рубля.

О санкциях

Путин подчеркнул, что изъятие активов российских компаний за рубежом в рамках санкций «переходит всякие границы». Он отметил, что на Западе не понимают негативных последствий таких решений для себя.

Президент подчеркнул, что Россия уже заработала в два раза больше, чем у нее заморозили золотовалютных резервов.

О «граблях СССР», на которые наступил Запад

Путин отметил, что часть политики Советского Союза была ошибочной и вела лишь к напряжению. Так он прокомментировал тему ввода советских войск в Чехословакию в 1968 году и в Венгрию в 1956-м.

«Нельзя ничего делать в сфере внешней политики, что идет в явное противоречие с интересами других народов. Но именно на эти грабли наступают сегодня ведущие страны Запада и прежде всего Соединенные Штаты», - подчеркнул Путин.

Он заявил, что США давят на своих союзников, у них нет друзей, а есть только собственные интересы.

О 90-х

По мнению президента, в 1990-е годы Россия многое приобрела, в том числе раскрепощение и свободу, «но и многое бездумно растеряла».

О «Москвиче», «Ладе» и Aurus

Путин выразил уверенность, что российские автомобильные марки «Москвич» и «Лада» будут развиваться.

Также он заявил, что российский автомобиль представительского класса Aurus стоит дорого, так как его мало производят. По мнению президента, если Aurus «пойдет в серию», то будет стоить в два раза дешевле.

Также Путин сообщил, что скоро начнутся закупки автомобилей российского производства для чиновников. По его мнению, чиновники точно должны ездить на отечественных машинах, хотя эти авто и «могут выглядеть поскромнее иномарок».

О Чубайсе

Путин заявил, что бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайсе «удрал», и удивился, зачем тот «прячется». Президент допустил, что Чубайс может опасаться уголовных дел из-за «финансовой дыры» в «Роснано».

По словам главы государства, работа в «Роснано» Чубайсу не удалась.

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