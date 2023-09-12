Путин заявил об отсутствии у США друзей

Президент России Владимир Путин заявил, что США проводят политику давления на своих союзников и партнеров. По его мнению, у Вашингтона нет друзей, а есть только собственные интересы. Об этом президент России заявил во время пленарного заседания Восточного экономического форума.

«Они давят на своих союзников и на так называемых "партнеров". У них нет друзей, у них есть только интересы. Это продолжение известной британской формулы», — заявил Путин.

Он также добавил, что во внешней политике нельзя делать шаги, которые могут противоречить интересам других стран, как это делает Запад.