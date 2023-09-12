Путин заявил об отсутствии у США друзей
Президент России Владимир Путин заявил, что США проводят политику давления на своих союзников и партнеров. По его мнению, у Вашингтона нет друзей, а есть только собственные интересы. Об этом президент России заявил во время пленарного заседания Восточного экономического форума.
«Они давят на своих союзников и на так называемых "партнеров". У них нет друзей, у них есть только интересы. Это продолжение известной британской формулы», — заявил Путин.
Он также добавил, что во внешней политике нельзя делать шаги, которые могут противоречить интересам других стран, как это делает Запад.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что не видит предпосылок для переговоров по ракетам с США. По его словам, речи о каких-либо переговорах с Вашингтоном насчет укрепления стратегической стабильности или сокращения числа ракет в текущих условиях быть не может.