Путин заявил, что чиновники точно должны ездить на отечественных авто
Закупки автомобилей отечественного производства для чиновников скоро начнутся, заявил президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме 12 сентября, отметив, что чиновники точно должны ездить на отечественных машинах.
По его слова, которые приводит ТАСС, отечественные автомобили могут выглядеть поскромнее иномарок, но их надо использовать служащим.
«Вот сейчас будут закупать», — рассказал глава государства, отвечая на вопрос о том, когда чиновники пересядут на отечественные автомобили. «Вопрос в практическом плане стоит о закупках, сейчас будут закупать», — добавил Путин.