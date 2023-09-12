Путин назвал ошибкой часть политики СССР

«Мы же давно признали, что эта часть политики Советского Союза была ошибочной и вела только к напряжению отношений», — ответил Путин. Он заявил о недопустимости политики, явно направленной против интересов других народов. «На эти грабли наступают сегодня ведущие страны Запада», — добавил глава государства.