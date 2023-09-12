Захарова иронично ответила на реплику МИД Франции в свой адрес

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова допустила, что она преувеличивала, называя Францию великой державой. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Так Захарова прокомментировала заявления французского МИД после недопуска корреспондентов РИА Новости и российской журналистки Екатерины Надольскуой на пресс-конференцию президента Франции Эммануэля Макрона.

Захарова заявила, что в МИД РФ это рассматривают как «вопиющее проявление расизма и агрессивного национализма», так как в основе решения о недопуске журналистов лежит «акт дискриминации по национальному признаку». Представитель МИД подчеркнула, что Москва требует от Парижа извинений за «расовую дискриминацию и нарушение демократических принципов».

В МИД Франции позже заявили, что у французских дипломатов нет комментариев относительно заявлений Захаровой. В ведомстве подчеркнули, что представитель МИД РФ «хорошо известна своими преувеличениями».