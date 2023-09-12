Путин внес в ГД проект об установлении Дня воссоединения РФ и новых регионов

Путин внёс в ГД проект об установлении Дня воссоединения России и новых регионов
Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму проект об установлении на 30 сентября Дня воссоединения России и ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Законопроект опубликован в базе данных Госдумы.
«30 сентября — День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией (2022 год)», — говорится в документе.
Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что ведомство запустило портал «Я в России» для жителей новых российских регионов.