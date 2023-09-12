Путин назвал стратегический приоритет России в XXI веке

«Здесь, когда приезжаешь на Дальний Восток, действительно все путается в голове: непонятно, сейчас день, то ли утро, то ли вечер. Но в одном мы не запутаемся - Дальний Восток для России является для России стратегическим приоритетом на весь XXI век. Вот с этого мы сходить не будем!» — сказал Путин.