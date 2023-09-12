МИД РФ: турбулентность в странах Африки связана с падением авторитета Парижа и Лондона

"Другой вопрос, что если к нам обращаются за помощью, почему мы не должны на нее откликнуться? Это два разных сюжета, которые очень любят смешивать на Западе. А мы их разделяем. Есть вопросы, связанные с тем, как происходит смена власти в этих странах - безусловно, Россия выступает за демократический путь, выборы и так далее - но при этом мы понимаем те глубинные причины, которые ведут к вот этой, как вы сказали, турбулентности", - заключил посол по особым поручениям МИД РФ.