Путин заявил о работе РФ над оружием на новых физических принципах

«Даже если посмотреть в сферу обеспечения безопасности, то оружие на новых физических принципах будет обеспечивать безопасность любой страны в ближайшей исторической перспективе. Мы прекрасно это понимаем и работаем над этим», - пояснил глава государства на встрече с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума.