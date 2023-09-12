Путин заявил о работе РФ над оружием на новых физических принципах
В России ведется работа над оружием на новых физических принципах, которое в ближайшей перспективе будет обеспечивать безопасность страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, пишет РИА Новости.
«Даже если посмотреть в сферу обеспечения безопасности, то оружие на новых физических принципах будет обеспечивать безопасность любой страны в ближайшей исторической перспективе. Мы прекрасно это понимаем и работаем над этим», - пояснил глава государства на встрече с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума.
В ходе послания Федеральному собранию 1 марта 2018 года президент России Владимир Путин рассказал о гиперзвуковом авиационно-ракетном комплексе «Кинжал» и других новых видах оружия, которое «отрезвит любого потенциального агрессора».
Позднее гиперзвуковое оружие было принято на вооружение, а комплекс «Кинжал» был размещен, в том числе и в Калининградской области, а также используется в ходе специальной военной операции на Украине.