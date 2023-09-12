Путин назвал развитие Дальнего Востока приоритетом РФ на весь ХХI век

Путин назвал развитие Дальнего Востока приоритетом России на весь ХХI век
Президент России Владимир Путин заявил, что развитие Дальнего Востока является приоритетом на весь ХХI век.
«Темпов развития региона точно не будем сокращать, потому что развитие Дальнего Востока — это абсолютный приоритет России, прямой приоритет России в целом на весь ХХI век», — приводит ТАСС его слова на встрече с модераторами сессии ВЭФ.
Путин назвал Дальний Восток «колоссальным регионом с небольшим количеством населения с огромным потенциалом».
Ранее Путин поручил тщательно проанализировать ситуацию в районах Дальнего Востока, где есть риски подтопления, и принять меры.