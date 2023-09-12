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В Кремле анонсировали объемное выступление Путина на ВЭФ

Президент России Владимир Путин выступит с объемной речью на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ). Выступление анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

В Кремле анонсировали объемное выступление Путина на ВЭФ
© РИА Новости

«У Путина будет достаточно объемное выступление, главным образом посвященное именно этому региону — Дальнему Востоку, а потом дискуссия, как правило, она не ограничивается только дальневосточной проблематикой». — сообщил пресс-секретарь президента.

Начало пленарного заседания запланировано на 8:00 по московскому времени. В ходе обсуждения будут звучать темы, связанные с Россией, сообщил Песков, подчеркнув, что он ожидает интересную дискуссию.

По словам Пескова, 11 сентября глава государства поздно завершил рабочие встречи, некоторые из них были закрытого характера. В частности, Путин встретился с губернатором Приморья Олегом Кожемяко.

Ранее официальный представитель Кремля сообщал, что Путин на пленарном заседании сделает «очень много важных заявлений». Также ожидается речь вице-президента Лаоса Пани Ятхоту, который даст оценку перспективам развития российского Дальнего Востока и областей с возможностями для расширения сотрудничества двух стран, добавил он.

Восьмой Восточный экономический форум проходит с 10 по 13 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). В этом году мероприятие посетят делегации из Белоруссии, Вьетнама, Индии, Казахстана, Китая, КНДР, Лаоса, Мьянмы, Сингапура и Филиппин.

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