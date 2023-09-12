Путин рассказал о дружеских отношениях с Си Цзиньпином

"Отношения между Россией и Китаем в сфере экономического сотрудничества вышли на очень высокий уровень. Конечно, это все производная от того, что достигнуто в политической области. Но тем не менее результаты более чем хорошие, они отличные", - сказал Путин на встрече с вице-премьером Госсовета КНР Чжан Гоцином на ВЭФ.