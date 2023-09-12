Путин рассказал о дружеских отношениях с Си Цзиньпином

Путин отметил, что дружеские отношения с Си Цзиньпином помогают развитию связей РФ и КНР
Президент России Владимир Путин заявил, что у него сложились дружеские личные и деловые отношения с председателем КНР Си Цзиньпином. Глава государства на полях ВЭФ проводит встречу с вице-премьером Госсовета КНР Чжан Гоцином.
Он отметил, что Китай традиционно принимает участие в ВЭФ.
"Я имел удовольствие принимать здесь председателя КНР Си Цзиньпина, он принимал участие лично, выступал здесь, затем принимал участие в формате ВКС. Пользуясь случаем, хочу попросить вас передать самые наилучшие пожелания председателю КНР", - сказал Путин.
Российский лидер подчеркнул, что у него с Си Цзиньпином сложились дружеские отношения.
"И деловые, и личные дружеские отношения. Это, безусловно, помогает делу развития двусторонних отношений, межгосударственных связей", - добавил президент РФ.
Путин высоко оценил уровень развития экономического и политического сотрудничества Москвы и Пекина.
"Отношения между Россией и Китаем в сфере экономического сотрудничества вышли на очень высокий уровень. Конечно, это все производная от того, что достигнуто в политической области. Но тем не менее результаты более чем хорошие, они отличные", - сказал Путин на встрече с вице-премьером Госсовета КНР Чжан Гоцином на ВЭФ.
Он также добавил, что отношения РФ и Китая за последний год вышли на абсолютно беспрецендентный исторический уровень.