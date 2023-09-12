Песков заявил об отсутствии потребности у Путина встречаться с лидерами Запада

"У Путина сейчас нет потребности встречаться с этими людьми (лидерами стран Запада - прим. ТАСС), ибо эта встреча не может добавить ничего конструктивного к нашей повестке дня", - сказал представитель Кремля. - Мы исходим прежде всего из суждений этих представителей государств коллективного Запада, из их заявлений".