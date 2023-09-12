Ким Чен Ын прибыл в Россию

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Уточняется, что бронированный поезд северокорейского лидера пересек железнодорожный мост через реку Раздольную в Приморском крае в 05:15 по московскому времени. В настоящее время он движется на север.

Лидер КНДР Ким Чен Ын покинул Пхеньян на поезде и отправился в Россию вечером 10 сентября. Его сопровождают глава МИД страны и замглавы военного комитета.