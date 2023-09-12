Путин ожидает визита лидера Лаоса в Россию в октябре

Президент Лаоса Тхонглун Сисулит может посетить Россию уже в октябре, сообщил российский лидер Владимир Путин на встрече с вице-президентом этой страны Пани Ятхоту на полях ВЭФ.

"Прошу вас передать самые теплые пожелания и привет президенту Лаоса. Надеемся увидеть его в России, по-моему, в октябре", - сказал Путин.

Он в целом отметил, что Россию и Лаос связывают давние и очень хорошие дружеские отношения.

Развитие отношений

Президент также добавил, что РФ и Лаос имеют хорошие перспективы развития отношений в военной и других сферах.

"У нас развиваются отношения по очень многим направлениям", - сказал Путин.

Он отметил, что "одна из проблем - это финансовые расчеты, но есть пути решения этих проблем".

Президент РФ добавил, что у России и Лаоса развиваются гуманитарные связи, в том числе студенты из этой страны учатся в российских вузах, включая дальневосточные, проходят подготовку медицинские специалисты.

"Продолжаются контакты и по линии военных ведомств. Я уверен, что все это имеет хорошие перспективы развития", - подчеркнул Путин.

Он поблагодарил Пани Ятхоту за ее решение посетить ВЭФ.

"Это хорошая площадка, чтобы наладить контакты со многими партнерами из этого региона мира и с российскими коллегами провести встречи, контакты, переговоры", - заключил президент России.