Песков рассказал о запланированных контактах Путина и Си Цзиньпина

Владимир Путин планирует связаться с председателем КНР Си Цзиньпином в ближайшие месяцы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

Он добавил, что 12 сентября Путин собирается пообщаться с вице-премьером Госсовета КНР Чжан Гоцином на полях ВЭФ.

По словам Пескова, это представляется очередной возможностью "сверить часы", в том числе в контексте планируемых до конца года двусторонних контактов на высшем уровне.

Вместе с тем Владимир Путин на сегодня не имеет потребности проводить встречи с лидерами западных стран, поскольку подобные мероприятия не могут добавить ничего конструктивного к повестке дня, отметил Песков. Официальный представитель Кремля сообщил, что Москва исходит прежде всего из суждений и заявлений представителей государств коллективного Запада. По словам Пескова, международный график российского лидера можно охарактеризовать как активный, однако в тех направлениях, которые представляются конструктивными и в интересах России.