В МИД сообщили тему разговора с Ким Чен Ыном

«По крайней мере, наверное, эта тема будет обсуждаться», — сказал он.

В прошлом году глава Минвостокразвития Алексей Чекунков провел в формате видеоконференции встречу с министром внешнеэкономических дел КНДР Юн Чжон Хо. Во время беседы чиновники сочли важным восстановить железнодорожное сообщение через пограничный переход Хасан – Туманган. Северокорейский министр подчеркнул, что Пхеньян скоро достроит дезинфекционный комплекс, который позволит возобновить товарообмен между государствами.

Участок железной дороги от станции Хасан (Россия) до порта Раджин (КНДР) был восстановлен в 2008-2014 годах, как пилотный этап реконструкции Транскорейской железнодорожной магистрали.