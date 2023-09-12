Небензя раскрыл цели Запада в СБ ООН

Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя заявил, что США и Евросоюз хотели сохранить политическое давление на Мали , приняв резолюцию, продлевающую санкции и действие группы экспертов санкционного комитета. Об этом сообщает РИА Новости.

Накануне Совбез ООН не смог продлить санкции против Мали. По мнению постпреда, ближе к голосованию проявились настоящие мотивы столь настойчивой линии западных членов Совета безопасности.

"Как оказалось, принципиальным моментом для них было вовсе не продление санкционного режима или поддержка эффективного выполнения Алжирского мирного соглашения", — заявил он.

Небензя считает, что истинной причиной неуступчивости западных делегаций стало безапелляционное требование сохранить группу экспертов. До этого Небензя заявил, что Совет Безопасности больше не вернется к обсуждению вопроса о санкционном режиме в отношении Мали после того, как Совбез отклонил проект российской резолюции.