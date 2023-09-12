Президент РФ Владимир Путин не повелся на провокации стран Запада, помогающих Вооруженным силам Украины (ВСУ) совершать атаки вглубь России . Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube -каналу Dialogue works.

Он пояснил что российский лидер не клюнул на наживку Запада, который хотел эскалации конфликта, и не нанес удары по базам Польши, Германии и Румынии. При этом, считает Джонсон, подобное решение Москвы было бы оправданным, поскольку с данных территорий помогали организовать атаки ВСУ по российской земле.