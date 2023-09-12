Экс-аналитик ЦРУ оценил реакцию Путина на провокации Запада

В США оценили реакцию Путина на провокации Запада
Президент РФ Владимир Путин не повелся на провокации стран Запада, помогающих Вооруженным силам Украины (ВСУ) совершать атаки вглубь России. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
Он пояснил что российский лидер не клюнул на наживку Запада, который хотел эскалации конфликта, и не нанес удары по базам Польши, Германии и Румынии. При этом, считает Джонсон, подобное решение Москвы было бы оправданным, поскольку с данных территорий помогали организовать атаки ВСУ по российской земле.
Бывший аналитик ЦРУ убежден, что Россия будет последней, кто прибегнет к применению ядерного оружия. По его мнению, такую угрозу скорее может спровоцировать сам Запад.
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