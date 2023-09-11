Небензя: Россия не собирается отказываться от права вето в Совбезе ООН

"Подчеркну, что Россия продолжит придерживаться своей принципиальной линии по использованию права вето в Совете Безопасности в целях принятия этим важнейшим органом ООН ответственных и сбалансированных решений, отвечающих чаяниям находящихся на ее повестке государств и их народов", - сказал он. "Кроме того, рассчитываем, что в дальнейшем авторы резолюций, вместо того, чтобы провоцировать ненужную конфронтацию в Совете Безопасности, будут работать, как и положено, над поиском компромиссных договоренностей, тем более когда они легко достижимы", - добавил Небензя.