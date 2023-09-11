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Небензя заявил, что Россия не собирается отказываться от права вето в Совбезе ООН

Россия продолжит применять право вето в Совете Безопасности ООН, чтобы обеспечить принятие ответственных и сбалансированных решений. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, проведенном для обсуждения использования Россией права вето при голосовании по Мали.

Небензя: Россия не собирается отказываться от права вето в Совбезе ООН
© globallookpress.com

"Подчеркну, что Россия продолжит придерживаться своей принципиальной линии по использованию права вето в Совете Безопасности в целях принятия этим важнейшим органом ООН ответственных и сбалансированных решений, отвечающих чаяниям находящихся на ее повестке государств и их народов", - сказал он. "Кроме того, рассчитываем, что в дальнейшем авторы резолюций, вместо того, чтобы провоцировать ненужную конфронтацию в Совете Безопасности, будут работать, как и положено, над поиском компромиссных договоренностей, тем более когда они легко достижимы", - добавил Небензя.

В апреле 2022 года Генеральная Ассамблея ООН приняла предложенную Лихтенштейном резолюцию, обязывающую обсуждать использование в Совете Безопасности ООН права вето в течение 10 дней после его применения.

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30 августа Россия в Совбезе ООН наложила вето на проект французской резолюции о продлении санкций в отношении Мали. Затем Россия предложила свой вариант, в котором, в отличие от западной резолюции, уточнялось, что санкции продлеваются в последний раз, а также содержалось положение о ликвидации специальной комиссии ООН, регулярно проводившей оценку ситуации в Мали. Этот проект при голосовании не набрал необходимого числа голосов. В результате действие санкционного режима в отношении Мали было прекращено.

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