Москва заявила Баку демарш из-за заявлений о выборах в новых регионах РФ

Российская сторона заявила Азербайджану дипломатический демарш из-за заявлений МИД страны касательно выборов в новых регионах России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой приводит РИА Новости.
"По дипломатической линии перед азербайджанской стороной проведен демарш", - сказала Захарова, добавляя, что российская сторона "высказала все по этому поводу".
По словам представителя МИД России, подобные высказывания неприемлемы и не отвечают характеру союзничества, и Азербайджану следует относиться к вопросу территориальной целостности РФ "с тем же уважением, на которое партнеры рассчитывают уже с нашей стороны, когда речь заходит о территориальной целостности Азербайджанской Республики".
Ранее МИД Азербайджана заявил о "нелегитимности" недавних выборов в новых регионах России. Врио губернатора региона Евгений Балицкий ранее заявил, что мнение экспертов с Запада о состоявшихся выборах в новых регионах России не интересует жителей Запорожской области.