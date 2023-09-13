Москва заявила Баку демарш из-за заявлений о выборах в новых регионах РФ

Российская сторона заявила Азербайджану дипломатический демарш из-за заявлений МИД страны касательно выборов в новых регионах России . Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова , слова которой приводит РИА Новости.

"По дипломатической линии перед азербайджанской стороной проведен демарш", - сказала Захарова, добавляя, что российская сторона "высказала все по этому поводу".

По словам представителя МИД России, подобные высказывания неприемлемы и не отвечают характеру союзничества, и Азербайджану следует относиться к вопросу территориальной целостности РФ "с тем же уважением, на которое партнеры рассчитывают уже с нашей стороны, когда речь заходит о территориальной целостности Азербайджанской Республики".