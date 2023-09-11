Песков: Путин почти не спит во время дальних командировок

"В поездках в противоположные часовые зоны, которые обычно длятся не больше трех суток, президент фактически не переходит на местное время, живет по московскому. То есть когда в Москве день, работает, когда в Москве ночь, тоже работает, только по местному времени. Поэтому да, в такие дни почти не спит", – отметил он.