В Кремле заявили о попытках Запада раскачать обстановку в РФ

Запад не гнушается ничем в плане раскачивания обстановки внутри страны, однако их попытки тщетны. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью «Известиям».

«Коллективный Запад не гнушается ничем в попытках раскачать обстановку внутри страны, но здесь он тоже не преуспел», — пояснил он.

Представитель Кремля отметил, что попытки Запада раскачать ситуацию тщетны из-за того, что в стране наблюдается высокий уровень консолидации вокруг президента России Владимира Путина.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что коллективный Запад предпочитает не придерживаться международного права, а устанавливать свои правила. При этом, отметил он, Россия и многие другие страны мира по ним жить не хотят.