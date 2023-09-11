Боррель пообещал «последствия» организаторам выборов в новых регионах

Евросоюз не признает результаты выборов в новых российских регионах и заверяет в том, что их организаторы столкнутся с «последствиями». Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

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С 8 по 10 сентября по всей России проходили выборы различных уровней. Впервые с момента присоединения к РФ они были проведены в Донецкой, Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

«Евросоюз не признает и не будет признавать ни проведение этих так называемых выборов, ни их результаты. Политическое руководство России и те, кто причастен к их организации, столкнутся с последствиями этих незаконных действий», — отмечается в нем.