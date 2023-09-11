Боррель пообещал «последствия» организаторам выборов в новых регионах
Евросоюз не признает результаты выборов в новых российских регионах и заверяет в том, что их организаторы столкнутся с «последствиями». Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.
С 8 по 10 сентября по всей России проходили выборы различных уровней. Впервые с момента присоединения к РФ они были проведены в Донецкой, Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.
«Евросоюз не признает и не будет признавать ни проведение этих так называемых выборов, ни их результаты. Политическое руководство России и те, кто причастен к их организации, столкнутся с последствиями этих незаконных действий», — отмечается в нем.
Как отметил в пресс-центре «Парламентской газеты» председатель Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев, прийти на выборы жителям новых регионов не помешала даже беспрецедентная информационная война, которая была развернута против России в рамках нынешней выборной кампании. По его словам, чтобы проголосовать, они занимали очереди на избирательные участки с раннего утра.