Захарова уличила Гросси в замалчивании проблем с обедненным ураном

Господин Гросси, конечно, прав, говоря о том, что, с точки зрения «ядерной безопасности» нет значительных радиологических последствий. Просто он явно не договаривает. И такое вольное или невольное замалчивание проблемы недопустимо. Дело в том, что обедненный уран, как тяжелый металл, чрезвычайно опасен для человека и окружающей среды с точки зрения химической токсичности, — написала она.