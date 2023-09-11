Захарова уличила Гросси в замалчивании проблем с обедненным ураном
Обедненный уран, как тяжелый металл, представляет серьезную опасность для человека и окружающей среды с точки зрения химической токсичности, заявила представитель МИД России Мария Захарова. Таким образом она прокомментировала слова главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси о «ядерной безопасности» снарядов с обедненными ураном. По мнению Захаровой, в МАГАТЭ замалчивают проблему.
Господин Гросси, конечно, прав, говоря о том, что, с точки зрения «ядерной безопасности» нет значительных радиологических последствий. Просто он явно не договаривает. И такое вольное или невольное замалчивание проблемы недопустимо. Дело в том, что обедненный уран, как тяжелый металл, чрезвычайно опасен для человека и окружающей среды с точки зрения химической токсичности, — написала она.
Захарова добавила, что опасность обедненного урана в том, что он используется в составе боеприпасов —при их применении будут образовываться крайне токсичные аэрозоли.
Жаль, что господин Гросси не дополнил свой комментарий информацией о том, что при пробитии брони стержень из обедненного урана нагревается и может воспламениться. Еще хуже в этом смысле ведет себя облицовка кумулятивного снаряда из обедненного урана, — резюмировала она.
11 сентября на пресс-конференции, приуроченной к открытию сентябрьский сессии Совета управляющих организаций, Гросси заявил, что с точки зрения ядерной безопасности применение снарядов с обедненным ураном не несет значительных радиологических последствий.