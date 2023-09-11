В МИД отреагировали на слова Гросси о применении боеприпасов с обедненным ураном

«Господин Гросси, конечно, прав, говоря о том, что с точки зрения "ядерной безопасности" нет значительных радиологических последствий. Просто он явно не договаривает. И такое вольное или невольное замалчивание проблемы недопустимо», — сочла Захарова.

Она объяснила, что обедненный уран несет серьезную опасность для человека и окружающей среды с точки зрения химической токсичности, особенно когда используется в составе боеприпасов. По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, «при пробитии брони стержень из обедненного урана нагревается и может воспламениться», еще хуже дела обстоят с облицовкой кумулятивного снаряда из обедненного урана.