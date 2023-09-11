Путин посоветовал главе Приморья «не секретить» планы развития

Олег Николаевич, я вот смотрю презентацию, здесь на каждой страничке написано «Строго конфиденциально». Что здесь конфиденциальное? Наоборот надо публично обсуждать. Что Вы сейчас собственно говоря и делаете. Не надо секретить то, что не представляет из себя никакой государственной тайны, — сказал он.