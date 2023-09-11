Путин посоветовал главе Приморья «не секретить» планы развития
Президент России Владимир Путин посоветовал главе Приморского края Олегу Кожемяко «не секретить» планы развития региона на совещании по развитию дальневосточных городов в ходе ВЭФ. По словам главы государства, которые приводит ТАСС, такие планы наоборот необходимо публично обсуждать.
Олег Николаевич, я вот смотрю презентацию, здесь на каждой страничке написано «Строго конфиденциально». Что здесь конфиденциальное? Наоборот надо публично обсуждать. Что Вы сейчас собственно говоря и делаете. Не надо секретить то, что не представляет из себя никакой государственной тайны, — сказал он.
Губернатор Приморского края также в ходе обсуждения предложил Путину в 2030 году в партнерстве с Китаем провести международные зимние игры.
11 сентября Путин прибыл с двухдневной поездкой во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ). В первый день визита он должен был ознакомиться с интерактивной презентацией результатов развития Дальнего Востока, провести совещание по развитию городов региона, обсудить создание культурно-образовательных кластеров в России и встретиться с главой Приморья Олегом Кожемяко.
Отмечалось, что в рамках форума Путин еще переговорит с вице-президентом Лаоса Пани Ятхоту и вице-премьером Госсовета КНР Чжан Гоцином. Также Путин по видеосвязи встретится с модераторами ключевых сессий ВЭФ.