Заявления президента Украины Владимира Зеленского об украинских беженцах в странах Европы доказывают нацистскую сущность киевского режима. Об этом написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание на интервью Зеленского журналу The Economist, в котором он заявил, что свертывание помощи Украине лишь продлит войну и увеличит риски для Запада на собственном "заднем дворе". По его словам, невозможно предсказать, как отреагируют миллионы украинских беженцев в странах Европы в случае, если Украину бросят.

"Если бы Европа "загнала этих людей в угол", это не стало бы для нее "хорошей историей", - добавил он.

"Гениально! То есть, по Зеленскому, миллионы украинских самоназванных "беженцев", жирующих на брюссельском харче, которые будут якобы "загнаны в угол" только тем, что ЕС может перестать финансировать кровавую бойню и террористический режим, имеют право кошмарить Европу", - написала Захарова.