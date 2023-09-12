Путин запустил новую золотоизвлекательную фабрику

Президент России Владимир Путин по видеосвязи запустил вторую очередь золотоизвлекательной фабрики «Павлик», расположенной в Магаданской области . Об этом сообщает РИА Новости .

Уточняется, что первая очередь на месторождении была введена в эксплуатацию в 2015 году — в 2022 году там произвели 7,2 тонны золота. Вторая очередь предприятия позволит увеличить переработку руды до 12 миллионов тонн.