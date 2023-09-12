Путин оценил значимость для России уголовного преследования Трампа

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме прокомментировал уголовные дела против бывшего американского президента Дональда Трампа . По его оценке, такие политические распри на Западе - положительное явление для РФ в нынешней ситуации.

Он расценил это как преследование по политическим мотивам в рамках предвыборной гонки . По словам российского лидера, это демонстрирует "гнилость американской политической системы". Вашингтон не имеет права учить кого-то демократии после таких событий, считает Путин.

"Для нас то, что происходит, в сегодняшних условиях это хорошо", - резюмировал он.

Напомним, что следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Дональд Трамп, которому предъявлены обвинения по делу о предполагаемых попытках повлиять на исход предыдущих президентских выборов. Один из вменяемых бывшему президенту США пунктов заключается в нарушении закона о преступных организациях, что само по себе предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет и штраф в 250 тысяч долларов.