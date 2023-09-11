Песков: Макрон и Шольц утеряли суверенность под влиянием США

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон фактически утратили возможность стать посредниками в урегулировании конфликта на Украине, поскольку потеряли суверенность под влиянием США. Как сообщает газета «Известия», об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, Макрон и Шольц хотели бы «хотя бы визуально» оставаться претендентами на роль посредников, однако де-факто такой возможности у них уже не осталось. Песков отметил, что эти лидеры предпочитают двигаться «в фарватере тех решений, которые принимаются в Вашингтоне», даже если они идут в ущерб их странам.

Он также напомнил, что при этом президент России Владимир Путин никогда не исключал возможность продолжения диалога и с европейскими лидерами. При этом позиция России «понятна, прозрачна, аргументирована и последовательна»: Москва должна обезопасить себя и будущие поколения России.

«Мы не можем позволить националистически настроенному режиму появиться и крепнуть у наших границ. Мы не можем себе позволить, чтобы натовские ракеты и натовская военная инфраструктура разворачивалась в нескольких километрах от наших границ», — заявил пресс-секретарь.