Песков заявил, что Шольц и Макрон фактически уже не могут быть посредниками по Украине

"Понятно, что и господин Макрон, и господин Шольц хотели бы хотя бы визуально оставаться претендентами на роль каких-то посредников, но де-факто, конечно, они такую возможность, наверное, уже практически утратили. Ибо они утратили свою суверенность во всей этой истории", - сказал представитель Кремля.