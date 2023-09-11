Песков заявил, что Шольц и Макрон фактически уже не могут быть посредниками по Украине
Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон фактически утратили возможность стать посредниками в урегулировании конфликта на Украине, так как потеряли суверенность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Известиям".
"Понятно, что и господин Макрон, и господин Шольц хотели бы хотя бы визуально оставаться претендентами на роль каких-то посредников, но де-факто, конечно, они такую возможность, наверное, уже практически утратили. Ибо они утратили свою суверенность во всей этой истории", - сказал представитель Кремля.
Песков пояснил, что эти лидеры "предпочитают четко двигаться в фарватере тех решений, которые принимаются в Вашингтоне", даже в ущерб себе и народам своих стран.