Песков опроверг слова Блинкена о неготовности Путина к переговорам по Украине

Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что президент РФ Владимир Путин якобы не готов к переговорам по Украине , не соответствует действительности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков .

"У Блинкена было сказано, что Украина готова к переговорам, но такой готовности нет у Путина. И это совершенно, с нашей точки зрения, не соответствует действительности", - сказал представитель Кремля.

Как отметил Песков, именно Россия приложила усилия, чтобы в марте прошлого года "родился документ" - мирный план, и не российская сторона тогда покинула стол переговоров. Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что именно Российская Федерация "постоянно, устами президента Путина, говорит о своей готовности вести такие переговоры".