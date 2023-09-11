Песков: уехавшие за границу во время СВО россияне будут возвращаться

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что уехавшие за границу во время спецоперации россияне будут возвращаться по мере того, как растущий рынок РФ будет становиться более привлекательным. Об этом он заявил в интервью РБК.

«По мере того, как наш растущий рынок будет становиться все привлекательнее на фоне негативных экономических тенденций во многих странах, куда эти люди уехали, эти люди будут приезжать сюда», — заявил официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что в экономическом плане в России живется неплохо, а экономика начала развиваться и демонстрирует «очень хорошие показатели. При этом пресс-секретарь отметил, что в стране есть трудности и проблемы, которые россияне не могут не ощутить на себе, учитывая «недружественную атмосферу», организованную странами коллективного Запада.