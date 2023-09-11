В Кремле назвали недопустимым размещение военных инфраструктур у границ России

Размещение военных инфраструктур рядом с границами России недопустимо. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью «Известиям». Его отрывок издание публикует в Telegram -канале.

«Мы должны обезопасить себя и свои грядущие поколения. Мы не можем позволить националистическому движению появиться у наших границ», — сказал пресс-секретарь президента.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о сотнях военных баз США по всему миру. По его словам, ни у одной страны в мире нет такого числа военных баз за границей — весь мир был свидетелем того, как Вашингтон выходил из фундаментальных соглашений в сфере вооружения, включая договор о ракетах средней и меньшей дальности.