Песков ответил на вопрос о врагах России

В Кремле ответили на вопрос о врагах России
Врагам России вряд ли найдется место в стране. Так на вопрос журналистов о судьбе тех, кто стал врагами России, ответил пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.
«Для тех, кто стал врагами РФ, вероятно, вряд ли найдется место в России», — заявил пресс-секретарь президента.
В то же время представитель Кремля подчеркнул, что часть уехавших россиян вернется на родину, так как растущий рынок станет более привлекательным.
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