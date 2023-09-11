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В Кремле ответили на вопрос о врагах России

Врагам России вряд ли найдется место в стране. Так на вопрос журналистов о судьбе тех, кто стал врагами России, ответил пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Песков ответил на вопрос о врагах России
© РИА Новости

«Для тех, кто стал врагами РФ, вероятно, вряд ли найдется место в России», — заявил пресс-секретарь президента.

В то же время представитель Кремля подчеркнул, что часть уехавших россиян вернется на родину, так как растущий рынок станет более привлекательным.

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