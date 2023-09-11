Турчак заявил об уверенной победе "Единой России" на прошедших выборах

Партия "Единая Россия" одержала уверенную общую победу на прошедших выборах разного уровня. При этом наблюдатели от партии не зафиксировали серьезных нарушений. Об этом заявил журналистам секретарь генсовета партии сенатор Андрей Турчак.

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Он напомнил, что подведение результатов еще продолжается, однако практически по всем регионам 99% протоколов обработано. Однако выводы уже можно делать: "Партия в этом электоральном цикле одержала убедительную общую победу".

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На выборах высших должностных лиц кандидаты от партии взяли верх.

ЕР получила на всех уровнях выборов квалифицированное большинство, заявил секретарь генсовета.

"Это 2/3, которые позволяют нам принимать любые решения на уровне региона и его столицы. По выборам уровня законодательных собраний и административных центров мы взяли более 80% мандатов", - сказал Андрей Турчак.

Он обратил внимание на ход кампании в ряде регионов.

"Самую высокую поддержку на выборах в заксобрания "Единая Россия" получила в Запорожской области - 83%, сообщил сенатор. Да и во всех четырех новых субъектах РФ партия имеет квалифицированное большинство (более 70% и выше). В новых регионах за "Единую Россию" проголосовало 2,7 миллиона избирателей", - сообщил Турчак на брифинге.

По его словам, такие показатели говорят о том, что люди доверяют партии президента и они, действительно, давно ждали возвращения в Россию.

Турчак также высказал мнение, что успех ЕР в Якутии на всех уровнях выборов - реванш партии за прошлые годы. Партия, по его словам, безоговорочно побеждает на всех уровнях выборов в этом регионе, хотя кампания была сложная. Кандидат единороссов Айсен Николаев заручился поддержкой 76% избирателей, а кандидаты партии по списку получили 56,2% голосов и взяли 33 из 35 мандатов.

Успех и в Иркутской области, где на выборах в заксобрание единороссы получили более 54,5% голосов по списку и из 22 одномандатных округов выиграли в 21.

"Непростая электоральная история в последние годы была в Хабаровском крае", - добавил сенатор.

Но в результате проведенной в последние пять лет "большой работы над ошибками" на выборах мэра Хабаровска кандидат от "Единой России", действующий глава города Сергей Кравчук одержал уверенную победу, получив 45% голосов.

"Единая Россия" также провела успешную работу над ошибками в Красноярском крае и получила рекордный результат за всю историю выборов. На прошлых выборах депутатов Красноярского городского совета партия уступила ЛДПР. По итогам ЕДГ-2023 у Единой России 44% по списку и все 18 одномандатных округов.

Что касается выборной кампании в Хакасии, то и тут результат улучшен: "Единая Россия" в 2018 году на выборах в Верховный совет показала "достаточно слабый" результат.

"Мы видим, что люди поддержали наш план развития республики, наш партийный список в Верховный совет набрал 36,6% голосов избирателей, в 2018 году эта цифра составляла 25%. При этом мы взяли 23 из 25 одномандатных округов", - указал секретарь Генсовета.

Также, по его словам, партия улучшила результат на выборах в городскую думу Абакана.

В Архангельской и Смоленской областях тоже улучшены результаты.

Турчак напомнил, что на выборах от партии работало более 40 тыс. наблюдателей и они не выявили нарушений, которые могли повлиять на ход голосования.

Кроме того, он поблагодарил избирателей и отметил, что на выборах была продемонстрирована хорошая явка.