В Госдуме оценили запрет въезда в Евросоюз на российских автомобилях

Первый заместитель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что из-за отсутствия результатов давления на высшее политическое руководство России Запад переключился на простых россиян, комментируя новые ограничительные меры со стороны Евросоюза. В интервью НСН депутат назвал действия ЕС «глупыми шагами».

«Идет постоянное давление на российское руководство. Изначально на Западе полагали, что меры воздействия на окружение президента России Владимира Путина сыграют значимую роль… Они в этом ошиблись. <…> Нынешние очень глупые шаги со стороны деятелей Евросоюза, попытка унизить наших граждан говорят о безысходности действий, направленных на разрушение России», — заявил Чепа.

Парламентарий предположил, что РФ не должна вводить аналогичные меры для граждан Евросоюза. По его словам, нет необходимости «унижать простых людей», напомнив о гостеприимности россиян.

Ранее Евросоюз запретил гражданам РФ ввозить личные авто, смартфоны и косметику, так как расценивает соответствующие действия как импорт. Под ограничения подпадают также драгоценные камни, туалетная бумага, шампуни, зубные пасты, прицепы и полуприцепы для перевозки грузов, яхты и фотокамеры.

В Еврокомиссии подтвердили запрет гражданам России на въезд в страны Евросоюза с личными смартфонами, автомобилями и косметическими средствами.