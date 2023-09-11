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Депутат Чепа назвал глупыми новые ограничительные меры ЕС в адрес россиян

Первый заместитель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что из-за отсутствия результатов давления на высшее политическое руководство России Запад переключился на простых россиян, комментируя новые ограничительные меры со стороны Евросоюза. В интервью НСН депутат назвал действия ЕС «глупыми шагами».

В Госдуме оценили запрет въезда в Евросоюз на российских автомобилях
© РИА Новости

«Идет постоянное давление на российское руководство. Изначально на Западе полагали, что меры воздействия на окружение президента России Владимира Путина сыграют значимую роль… Они в этом ошиблись. <…> Нынешние очень глупые шаги со стороны деятелей Евросоюза, попытка унизить наших граждан говорят о безысходности действий, направленных на разрушение России», — заявил Чепа.

Парламентарий предположил, что РФ не должна вводить аналогичные меры для граждан Евросоюза. По его словам, нет необходимости «унижать простых людей», напомнив о гостеприимности россиян.

Ранее Евросоюз запретил гражданам РФ ввозить личные авто, смартфоны и косметику, так как расценивает соответствующие действия как импорт. Под ограничения подпадают также драгоценные камни, туалетная бумага, шампуни, зубные пасты, прицепы и полуприцепы для перевозки грузов, яхты и фотокамеры.

В Еврокомиссии подтвердили запрет гражданам России на въезд в страны Евросоюза с личными смартфонами, автомобилями и косметическими средствами.

Под запрет попадают легковые автомобили и прочие транспортные средства, предназначенные для перевозки менее десяти человек. При этом неважно, используются ли они для частных или коммерческих перевозок. Под запретом также оказались прицепы и полуприцепы.

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