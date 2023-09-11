В Кремле прокомментировали возможную встречу Путина и Ким Чен Ына

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча президента РФ Владимира Путина и его северокорейского коллеги Ким Чен Ына в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) не планируется. Об этом сообщает РИА Новости.

«Таких контактов на ВЭФ не планируется», — сказал Песков.

Отмечается, что Путин посетит Владивосток, где примет участие в ВЭФ 11-12 сентября.

До этого официальный представитель военного ведомства Чон Ха Гю заявлял, что в Министерстве национальной обороны Республики Корея назвали вероятным визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию.

До этого о возможной встрече Ким Чен Ына и Владимира Путина писала газета The New York Times.