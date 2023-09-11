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Захарова заявила, что Россия с начала года выдала вдвое больше виз, чем в 2022 году

Консульские учреждения РФ за восемь месяцев 2023 года оформили более 600 тыс. въездных виз, это в два раза больше, чем в аналогичный период 2022 года. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на Восточном экономическом форуме.

Захарова заявила, что Россия с начала года выдала вдвое больше виз, чем в 2022 году
© РИА Новости

"В первые восемь месяцев текущего года консульскими учреждениями РФ оформлено более 600 тыс. въездных виз. Это в два раза больше, чем в аналогичный период 2022 года", - сказала дипломат.

Захарова также сообщила, что доля выданных электронных виз с момента запуска сервиса составила 23%. По мнению дипломата, популярность этого нового типа документа будет только расти.

С 1 августа 2023 года иностранные граждане могут оформить единую электронную визу в Россию - ее могут получить граждане 55 государств, в том числе европейских. Виза дает право на однократный въезд в Россию с гостевым или деловым визитом, в качестве туриста, а также для участия в различных мероприятиях, сообщали ранее в МИД РФ. Электронная виза является однократной, срок ее действия составляет 60 дней со дня оформления с разрешенным сроком пребывания в России не более 16 суток.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.