Захарова заявила, что Россия с начала года выдала вдвое больше виз, чем в 2022 году

Консульские учреждения РФ за восемь месяцев 2023 года оформили более 600 тыс. въездных виз, это в два раза больше, чем в аналогичный период 2022 года. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на Восточном экономическом форуме.

"В первые восемь месяцев текущего года консульскими учреждениями РФ оформлено более 600 тыс. въездных виз. Это в два раза больше, чем в аналогичный период 2022 года", - сказала дипломат.

Захарова также сообщила, что доля выданных электронных виз с момента запуска сервиса составила 23%. По мнению дипломата, популярность этого нового типа документа будет только расти.

С 1 августа 2023 года иностранные граждане могут оформить единую электронную визу в Россию - ее могут получить граждане 55 государств, в том числе европейских. Виза дает право на однократный въезд в Россию с гостевым или деловым визитом, в качестве туриста, а также для участия в различных мероприятиях, сообщали ранее в МИД РФ. Электронная виза является однократной, срок ее действия составляет 60 дней со дня оформления с разрешенным сроком пребывания в России не более 16 суток.