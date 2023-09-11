Угроза России со стороны Польши и Прибалтики сохраняется, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Об этом пишет РИА Новости.

Так Нарышкин объяснил, что голова открытого в штаб-квартире СВР памятника Дзержинскому, как и стоявшего на Лубянской площади оригинала, обращена на северо-запад - туда, где находятся Польша и Прибалтика.

По его словам, то, что угрозы со стороны северо-запада остаются, - это очевидно.