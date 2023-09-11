В Совфеде рассказали, как США используют Украину

«За набором противоречащих друг другу и от того не имеющих никакой добавленной стоимости заявлений Блинкена прослеживается главное: кукловодят в Киеве по-прежнему США и только они. И Украина для них — не более чем инструмент в борьбе за свое главенствующее место «на холме» и под солнцем. Но все более явственно проявляется другая тенденция: американцы утрачивают способность кукловодить в глобальном контексте, что и подтвердила недавняя «двадцатка»», — написал Косачев.