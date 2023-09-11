МИД РФ предостерег Сеул от любых поставок вооружения Киеву

Ситуация вокруг Украины отрицательным образом сказалась на отношениях Москвы и Сеула, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление директора первого департамента Азии Министерства иностранных дел РФ Георгия Зиновьева.

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По его словам, Южная Корея примкнула к линии западных стран на поддержку Киева против России. Как заявил дипломат, целью прокси-войны против РФ является нанесение «стратегического поражения» Москве. Зиновьев напомнил, что в 2022 году южнокорейские власти ввели ограничения в отношении РФ. В текущем году Сеул существенно расширил перечень экспортных санкций.

При этом, как указал дипломат, серьезные убытки понесли производители Южной Кореи, продукция которых пользовалась популярностью в России. Сегодня между двумя странами прервано прямое авиасообщение, что создает трудности для обменов, несмотря на сохранение в силе режима безвизовых поездок граждан.

При этом Зиновьев отметил желание Южной Кореи сохранить стабильные отношения с Россией, обеспечить их восстановление после завершения украинского кризиса. При этом окончательные выводы Москва сделает «по конкретным делам».