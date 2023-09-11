РФ и Китай отреагируют на планы Запада разрушить архитектуру безопасности в Азии

Россия и Китай будут реагировать на попытки Запада разрушить архитектуру безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом заявил директор первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Дипломат указал, что Москва и Пекин испытывают озабоченность в связи с конфронтационной линией США и их сателлитов по милитаризации АТР с затягиванием туда потенциала НАТО. «Безусловно, наши страны реагируют на существующие и перспективные угрозы в регионе, в том числе в рамках взаимодействия в военной сфере, которое включает проводимые на регулярной основе совместные учения, а также морские и воздушные патрулирования», — сказал он.

По словам Зиновьева, Запад пытается разрушить сложившуюся вокруг АСЕАН архитектуру безопасности и подменить ее «индо-тихоокеанскими» конструкциями Вашингтона. «Подобные шаги осуществляются в русле логики сдерживания, сохранившейся в ментальности западников со времен холодной войны.