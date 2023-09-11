МИД РФ: Южная Корея примкнула к линии Запада по поддержке Киева против РФ

"В Республике Корея есть те, кто уважительно относится к России и выступает за поддержание взаимовыгодных связей с нашей страной. К их числу относим и недавно назначенного посла в России господина Ли До Хуна. Думаю, что при наличии доброй воли нам вполне по силам сохранить выстроенную за 30 лет с момента установления дипотношений с Сеулом комплексную архитектуру сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной областях и создать условия для поступательного движения вперед в будущем", - резюмировал Зиновьев.