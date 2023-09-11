МИД РФ: США политизируют АТЭС, но другие страны это не поддерживают

«В этом году, к сожалению, не все так просто под председательством Соединенных Штатов. Идет явная политизация, против чего мы категорически выступаем. Не всегда дают визы нашим делегатам, ограничивают участие, — сказал Биричевский. — Но все-таки мы не дадим такой возможности, чтобы Россия была как-то отстранена от этих общих усилий, потому что другие страны не поддерживают такой деструктивный подход, который предлагает председательство США в этом году».