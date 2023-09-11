Эксперты подвели первые итоги Единого дня голосования

В России в ходе Единого дня голосования прошло более четырех тысяч кампаний, которые впервые в истории охватили новые регионы страны, сообщает «Взгляд».

В 21 регионе предстояло избрать высших должностных лиц. В пяти субъектах прошли непрямые выборы глав. В 20 регионах избирали депутатов местных законодательных собраний. В новых регионах местную власть впервые выбрали согласно федеральному законодательству. Всего в стране прошло более четырех тысяч кампаний.

Как сообщил директор Центра исследований политических элит МГИМО Евгений Минченко, текущая кампания не представляла больших вызовов для политической и электоральной системы России, однако партии столкнулись с тем, что им стало сложнее быть непохожими друг на друга.

Руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына заявила, что Дальний Восток из протестного и проблемного региона, коим его ранее активно считали, перешел в разряд макрорегиона с высоким уровнем консолидации и поддержки федеральной власти.

Зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин сообщил, что избиратели разделились на две категории. Первые – это либо волонтеры, либо те, чьи близкие находятся в зоне проведения специальной военной операции. Вторая часть избирателей – люди, которые пытаются жить прежней жизнью. Депутат отметил, что кандидаты в прифронтовых регионах успели адаптироваться к новой реальности.