В России предложили ввести выходную неделю для многодетных перед Новым годом

В своем обращении Антон Орлов отметил, что в последние годы федеральные и региональные власти приняли множество правовых актов, направленных на поддержку многодетных семей. Особое внимание было уделено этому вопросу при последних поправках к Конституции России, подчеркнул политолог. Однако, по словам Орлова, многодетные родители в настоящее время не получают существенных трудовых льгот, несмотря на значительные усилия и время, которые они вкладывают в развитие и воспитание детей.