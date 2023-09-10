Памфилова рассказала, в каких регионах будет ДЭГ на выборах президента

"У нас ДЭГ не везде, и везде его еще долго не будет. На выборах президента мы как раз очень осторожно подходим, исходя в первую очередь из безопасности системы. Поэтому мы предварительно со всеми коллегами обсудили (с Минцифры, с "Ростелекомом"), что на выборах президента [ДЭГ будут применять] только те [регионы], кто уже прошел опыт. Сейчас у нас 25 регионов плюс те, кто в прежние годы проводил. Это не более 30 регионов", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК РФ.